شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 21 منشأة وإصدار 78 إشعار ومخالفة بـ«صناعية دلة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية غرب الدمام جولات ميدانية في صناعية "دله" للتأكد من نظامية المواقع الاستثمارية وتطبيقها للإشتراطات البلدية، وذلك بتعاون مع فريق العمل المكون من (وزارة التجارة،الدفاع المدني،شرطة الدمام، الجوازات، مكتب العمل).

ونتج عن الحملة خلال الشهر الماضي إغلاق 21 منشأة وإصدار 78 إشعار ومخالفة ،وتمثلت أهم المخالفات في عدم وجود ترخيص واستخدام الطرق والساحات العامة، مخالفة النشاط الاستثماري للمنشأة بالإضافة الى مخالفات تتعلق بالاجراءات الاحترازية والوقائية.