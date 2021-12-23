شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يطور برنامج «دعم التوظيف» لتسهيل استفادة المنشآت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إلغاء ضابط الدعم بأن تكون فترة انقطاع الموظف 90 يوماً بين الوظيفتين

• إلغاء اشتراط أن تكون فترة التسجيل في المنشأة لمدة 90 يوماً قبل اضافته في طلب الدعم

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن تحسين جديد على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف، وذلك بهدف استفادة عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص من دعم البرنامج، واستمرار تمكين منشآت القطاع وتنمية أدائها.

وتضمن التحسين الجديد، إلغاء ضابطي الدعم السابقين بأن تكون فترة انقطاع الموظف 90 يوماً بين الوظيفتين، وكذلك اشتراط أن تكون فترة التسجيل في المنشأة لمدة 90 يوماً قبل اضافته في طلب الدعم.

ونص ضابط الدعم المعتمد حديثًا على "أن يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية لنفس المنشأة المحددة بما لا يتجاوز 120 يوماً على أن يكون الصرف للشهر التالي من تاريخ إضافته في طلب الدعم لبرنامج دعم التوظيف".

ويدعم برنامج "دعم التوظيف" أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بجميع منشآت القطاع الخاص، والتي تتراوح بين 3200 ريال و 15 ألف ريال، بنسبة تبدأ من 30 وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف، لمدة سنتين.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في جميع المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، ولعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa.