شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء الشرقية تتأثر بالحالة المطرية التي تشهدها المملكة عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر أجواء المنطقة الشرقية بالحالة المطرية الرعدية بدءً من يوم السبت القادم ، حيت يتوقع ان تشهد الدمام والخبر والقطيف وراس تنورة وبقيق والجبيل والأحساء طول امطار متوسطة في مجملها مع انخفاض في درجات الحرارة .

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ (اليوم): تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على معظم مناطق المملكة حيث يتوقع أن يبدأ تأثيرها من يوم غداُ الجمعة إلى يوم الاحد على معظم مناطق المملكة ومنها منطقة مكة المكرمة وتشمل القنفذة والليث واظم وميسان والطائف ومن ثم تربة الخرمة ورنية ، ومنطقة الباحة وتشمل الباحة وبلجرشي والمندق والحجرة وقلوة والمخواة ، ومنطقة المدينة المنورة وتشمل المدينة المنورة والعلا والعيص ووادي الفرع والمهد ، ومنطقة حائل وتشمل حائل وبقعاء والغزالة ومعظم محافظات المنطقة .

وأضاف " العقيل " : يتوقع أن تتأثر يومي السبت والأحد مناطق القصيم وتشمل بريدة وعنيزة والرس والبكيرية ومعظم محافظات المنطقة والرياض وتشمل الرياض العاصمة المزاحمية القويعية الخرج الافلاج رماح شقراء والمجمعة الزلفي الغاط عفيف الدوادمي والمنطقة الشرقية وتشمل الدمام والخبر والقطيف راس تنورة وبقيق والجبيل والأحساء بها طول امطار متوسطة في مجملها ، مشيراً الى أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص الامطار على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم .