شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أكثر من 4 آلاف م3 من المخلفات الإنشائية بـ «طلعة التمياط» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية طلعة التمياط أعمال معالجة مظاهر التشوه البصري في الشوارع والأحياء، ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة. وأوضح لـ"واس" رئيس بلدية طلعة التمياط المهندس حمود الحجيفي, أن أعمال تحسين المشهد الحضري خلال الشهرين الماضيين, تضمنت رفع 4,050 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم وإزالة التشوه البصري في الأحياء والشوارع، ومعالجة وتنظيف ومسح 140,000 متر مربع من الساحات البلدية, واستبدال 100 عمود إنارة بأعمدة ديكورية جديدة بطول 10 أمتار، وتركيب 250 عمود إنارة جديد، شملت الأحياء الجديدة التي لم يسبق إنارتها. وأضاف المهندس الحجيفي أن جهود بلدية طلعة التمياط شملت زراعة نحو 10,000 آلاف شتلة من الأشجار المزهرة وُزِّعت على مداخل المدينة والمسطحات والشوارع الداخلية والرئيسة، بالإضافة لإنشاء حدائق جديدة بمساحة تزيد عن 15,000 متر مربع.