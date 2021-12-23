شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. استئصال ورم ضخم من ظهر مريض ستيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة من إنقاذ حياة مريض في العقد السادس من العمر، وذلك بعد تمكنهم ولله الحمد من إجراء عملية جراحية لإزالة و استئصال ورم مرتجع كبير الحجم في ظهره و ممتد إلى جوار عضلات العمود الفقري ، حيث وصل المريض لطوارئ المستشفى بعد مروره بظروف صعبة و معاناة مع الكتلة الورمية الضخمة ، و التي سبق أن أزالها في بدايتها بأحد المستشفيات و لم يكن كافياً ، حتى انتكست حالته الصحية ، و قد تم اخضاع المريض لفحوصات كاملة بعد استشارة الفريق الجراحي بالمستشفى ، و الذي قرر بعد مراجعة نتائج الفحوصات ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم الضخم .

وأوضح الفريق الطبي الجراحي بالمستشفى أن حجم الورم يبلغ ٤٠ سم في ٣٠ سم حيث يقارب وزنه ثلاثة كيلو ، و أشاروا أيضاً أن المريض كان يعاني من هذا التورم الضخم من فترة طويلة و لا يستطيع ممارسة نشاطه اليومي و النوم على ظهره لمدة ثلاث سنوات ،مبينين أن المريض الآن و بعد إجراء العملية الجراحية له و إزالة الورم بدأ يتماثل للشفاء و بصحة جيدة .