«هدف» يطلق تحسينًا جديدًا على برنامج دعم التوظيف لتسهيل استفادة المنشآت

الرياض - محمد عبدالله - أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن تحسين جديد على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف، وذلك بهدف استفادة عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص من دعم البرنامج، واستمرار تمكين منشآت القطاع وتنمية أدائها.

وقال «هدف» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إنه يساهم بنسبة تصل إلى 50% أي بما يُعادل 3000 ريال شهريًا تقريبًا من أجر الموظف لمدة عامين، عبر برنامج دعم التوظيف؛ الذي يدعم أجور الموظفين والموظفات في جميع الوظائف والمهن بناء على الضوابط والشروط التالية:

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- عمر المتقدم من 18- 60 عام.

- ألا يكون المتقدم طالبًا أو موظف حكومي أو صاحب منشأة.

- أن يكون الحد الأدنى للراتب المدعوم 3200 ريال ويكون الحد الأقصى 15.000 ريال.

- ضرورة أن يكون المتقدم والمنشأة مسجلين في موقع طاقات.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في نظام التأمينات الاجتماعية في نفس المنشأة المحددة بما لا يتجاوز 120 يومًا على أن يكون الصرف للشهر التالي بنفس تاريخ إضافته في طلب الدعم لبرنامج التوظيف.

- يتم استكمال دعم البرامج السابقة لمن لم يكمل 24 شهرًا ولم يتجاوز 3 مرات دعم، ويمكن لمن استفاد من البرامج التالية :« إعانة البحث عن عمل، تمهير، قرة، وصول، غسيل أيام الكلى، الشهادات المهنية الاحترافية الدعم في البرنامج.

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