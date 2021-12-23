القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة، إلى الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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