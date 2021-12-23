«هدف» يوضّح تفاصيل برنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى

الرياض - محمد عبدالله - أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن برنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى يكفُل مشاركة فاعلة للموظفين من مرضى الفشل الكلوي داخل سوق العمل.

وقال «هدف»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن برنامج دعم أجر غسيل الكلى، يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف مصابي الفشل الكلوي واستمرارهم في الأعمال بما يحقق الاستقرار الوظيفي لهم، على أن يعوضهم الصندوق عن أجر أيام الإجازة التي حصل عليها الموظفين للقيام بالغسيل الكلوي للتنقية الدموية.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في الاستقرار الوظيفي للمُصابين بالفشل الكلوي وتشجيع المنشآت على توظيفهم.

من الفئة المستفيدة من البرنامج؟

المُصابون بالفشل الكلوي العاملون في القطاع الخاص السعودي أو من أم سعودية.

ما مدة الدعم؟

يتحمل الصندوق أجر أيام الإجازة التي يأخذها المُستفيد لإجراء غسيل كلوي خلال مدة عمله في القطاع الخاص وحتى يتركه مع دفع التعويض للمنشأة التي يعمل بها مصاب الفشل الكلوي.

الطريقة الصحيحة للتسجيل في البرنامج

تسجيل بيانات المنشأة في نظام التوظيف والتدريب.

- تقديم طلب من خلال الدخول على الحساب الخاص بالمنشأة على النظام.

- تقوم المنشأة بتسجيل المصاب/المصابة بالفشل الكلوي ضمن برنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى.

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