بالصور.. «الحياة الفطرية»: إطلاق 15 وعلًا جبليًّا مهددًا بالانقراض في السودة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إطلاق 15 وعلاً جبليًا مهددًا بالانقراض، في منطقة السودة، وذلك بالتعاون مع "السودة للتطوير"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.

وأكد المركز، أن هذا الإجراء يأتي ضمن برنامج التعاون مع "السودة للتطوير"، لإثراء التنوع الحيوي في المنطقة، وإعادة التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية.

كانت القوات الخاصة للأمن البيئي، أكدت في وقت سابق، حظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، لافتة إلى أن عقوبة اصطياده تبلغ 60 ألف ريال غرامة، تغلظ في 3 حالات.

وقالت قوات الأمن البيئي، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: حسب اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية؛ فإن العقوبة تغلظ حال تكرارها خلال سنة أو صيد الصغار والإناث الحوامل.

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