بعد تدمير المسيرة الحوثية.. حركة المسافرين تسير بشكل طبيعي في مطار أبها

الرياض - محمد عبدالله - سارت حركة المسافرين في مطار ابها الدولي بشكل طبيعي، بعد محاولة استهداف المطار من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، وفقا لـ«الإخبارية».

وكان تحالف دعم الشرعية، أعلن -صباح اليوم الخميس- عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، وتناثر الشظايا بمحيط المطار دون وقوع إصابات، مشيرًا إلى أنه رصد مصدر التهديد وسنعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين.

من جهة أخرى، أوضح التحالف –أمس الأربعاء- أن استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أنه تم تدمير 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة، خلال استهداف معسكر للامن المركزي في صنعاء.

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«التحالف»: تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها.. وتناثر الشظايا دون إصابات