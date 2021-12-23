2.5 مليون إصابة بكورونا في دول الخليج.. و98 نسبة التعافي في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشف مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 91 مليون جرعة، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى الآن بلغ (2,542,325) إصابة، فيما أعلنت وزارة الصحة إعطاء أكثر من 48.6 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

وأوضح مركز الإحصاء –عبر تويتر، أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,542,325) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,511,892) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,608) حالة.

وأشار المركز إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (91,155,907)، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.8%.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى أمس الأربعاء ( 48622876) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 109 حالات تعافٍ، وحالتي وفاة.

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