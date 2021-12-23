بالفيديو.. استشاري: تغيرات مستمرة في تشخيص «الروماتيزم».. وجميع العلاجات متوفرة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري أمراض المفاصل والروماتيزم الدكتور سامي بحلس، إن كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز تقوم بعمل مؤتمر سنوي لتوضيح آخر مستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الروماتيزم لدى الكبار والصغار .

وأوضح خلال حديثه مع "الإخبارية" أن المؤتمر يهتم بشكل أكبر بالحالات الصعبة وكيفية علاجها وتشخيصها حسب آخر التوصيات من جميع الجمعيات العالمية .

وأضاف: يوجد في المؤتمر أكثر من 50 متحدث من جميع أنحاء المملكة وجميعهم استشاريين واساتذة متخصصين ولديهم خبرات عالمية في أمراض الروماتيزم.

وعن أهداف المؤتمر قال: إنه يهدف إلى توعية الأطباء المهتمين بمجال أمراض المفاصل والروماتيزم عن آخر التوصيات في تشخيص وعلاج أمراض الروماتيزم بالطريقة العلمية الصحيحة .

وتابع: هذا المؤتمر في نسخته السابعة وقد حقق نجاحاً في جميع سنواته السابقة؛ حيث أوصى جميع الأطباء بالاستمرار بعمل المؤتمر بصفة دورية وذلك لوجود تطورات كبيرة وسريعة في أمراض الروماتيزم وتشخيصها وعلاجها، مع وجود أدوية كثير جديدة وكلها متوفرة في المملكة .

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