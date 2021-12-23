أبرزها العقم والصلع.. «صحة الرياض» تكشف الآثار الجانبية لتناول المنشطات

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مديرية الشؤون الصحية في الرياض، اليوم الخميس، عن الآثار الجانبية لتناول المنشطات بالنسبة للرجال والفتيات.

وقالت «صحة الرياض»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الآثار الخطيرة لتناول المنشطات هي حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، ومشاكل الكبد أو الكلى قد تصل إلى الفشل التام، وارتفاع ضغط الدم.

كما تضمنت الآثار الجانبية أيضا حدوث جلطات الدم، أو العقم أو الصلع أو الضعف الجنسي لدى الرجال، و نمو شعر الوجه، غلظة الصوت وخلل في انتظام الدورة الشهرية لدى النساء، واحتباس السوائل، زيادة نسبة الكوليسترول.

اقرأ أيضاً

للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية.. صحة الرياض تنفّذ 3318 جولة رقابية على المستشفيات