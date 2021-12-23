بالفيديو.. استشاري: فيروس كورونا لم ينتهِ.. ويجب إكمال الجرعات

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري طب الأسرة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية الدكتور وليد البديوي، إن «فيروس كورونا لم ينتهِ ويجب إكمال الجرعات ولسنا متأكدين من فاعلية اللقاح مع أوميكرون».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج اليوم: يجب على الجميع التحصين وتلقي اللقاح، خصوصاً مع ظهور تحورات جديدة للفيروس، ولا يجب على أحد الامتناع عن التطعيم .

وتابع: القناعات التي لا تبنى على أساس ديني أو علمي، لا تعتبر قناعة ولكنها تكون حالة مرضية، حيث إن القناعات يجب أن تكون مبنية على أساس علمي أو ديني غير ذلك تكون عبارة عن عناد وقد يكون حالة مرضية .

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