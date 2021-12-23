«الغذاء والدواء» تحذر من 5 أخطاء شائعة تؤثر على صلاحية منتجات التجميل

الرياض - محمد عبدالله - حذرت هيئة الغذاء والدواء، من بعض الأخطاء الشائعة التي تؤثر على صلاحية منتجات التجميل.

وعددت "الغذاء والدواء"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على صلاحية المنتج، كالتالي:

- عدم تنظيف اليدين والأدوات مثل فرش المكياج والإسفنج قبل الاستخدام، تتسبب في تلوث المنتج بالبكتيريا.

- خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة الماء عليها، تقلل من فاعلية المواد الحافظة، وبالتالي تسرع من انتهاء فترة صلاحية المنتج.

- عدم إغلاق المنتج بإحكام مباشرة بعد الاستخدام، يجعل المنتج معرضًا للهواء، وبالتالي قد يفقد فاعليته، ويكون معرضًا للبكتيريا أو الفطريات.

- مشاركة منتجات التجميل مع الآخرين.

- عدم الالتزام بظروف التخزين الموصى بها من قبل الشركة الصانعة.

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