شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات رسمية مع رئيس الجمعية الوطنية بباكستان ورئيس مجلس الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوّه معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر بالمستوى المميز الذي وصلت إليه العلاقات والروابط التي تجمع جمهورية باكستان الإسلامية بالمملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، مؤكداً أن هذه العلاقات توثقها روابط أخوية شعبية تصل إلى مرحلة الانتماء الواحد، مثمناً الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلنان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في رعاية الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها مع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي يزور باكستان رسمياً على رأس وفد المجلس تلبية لدعوة من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية. وأعرب السيد أسد قيصر خلال جلسة المباحثات عن تقديره لما وصلت إليه العلاقات البرلمانية من مستويات متقدمة بين الجمعية الوطنية الباكستانية ومجلس الشورى بالمملكة، مشيداً باهتمام وحرص رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ على تعزيز هذا التعاون. وثمّن معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر خلال الجلسة الدور الهام والبارز الذي تقوم به المملكة في نصرة الشعوب والقضايا الإسلامية ومنها الدعم الأخوي والإنساني للشعب الأفغاني، مؤكدًا في الوقت ذاته أن باكستان والمملكة قادرتان على لعب دور مهم في تحسين الأوضاع في أفغانستان وتجاوز الأزمة التي يمر بها الشعب الأفغاني. من جانبه، أشاد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ خلال جلسة المباحثات بالعلاقات المتينة التي تربط المملكة وباكستان، مشيراً إلى أنها علاقات متأصلة تاريخياً تحتم على الجميع العمل على تقويتها وتعزيزها عبر عقد اللقاءات والاتفاقيات الفاعلة التي من شأنها أن ترسم مساراً عملياً محققاً لتطلعات وآمال الشعبين والبلدين الشقيقين. وأوضح أن العلاقة التي تجمع المملكة بباكستان ليست علاقة صداقة فحسب وإنما علاقة أخوة أثمرت تطابقاً في الرؤى ووجهات النظر إزاء مختلف القضايا، مشيراً إلى المواقف الدائمة والتاريخية للمملكة في دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك مع باكستان.

وأعرب الدكتور آل الشيخ عن شكره وتقديره لرئيس الجمعية الوطنية الباكستانية نظير هذه الدعوة لزيارة باكستان لتبادل الآراء والأفكار حيال مختلف ملفات التعاون والعمل البرلماني بين المجلس والجمعية، وتفعيل دور اللجان البرلمانية المشتركة. وجرى خلال المباحثات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام في كافة المجالات، وبحث أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين على المستوى البرلماني في المحافل البرلمانية الإسلامية والإقليمية والدولية. حضر جلسة المباحثات عضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية الدكتور خالد بن محمد السيف، وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية الدكتور سعد بن عبد الرحمن العمري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الأستاذ نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين بالمجلس