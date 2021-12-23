شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الطائف يبحث استراتيجيات العمل وقياس مؤشرات الاداء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بحضور الوكلاء ومساعديهم والمختصين بالأمانة استراتيجيات العمل ومؤشرات الأداء للإدارات والبلديات والموظفين، وذلك ضمن جهود لعزيز الكفاءة العامة وتطوير بيئة العمل ورفع نسب الإنجاز، وتطرق اللقاء الى خطوات التحول الرقمي والأتمتة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أمين الطائف أن الأمانة طورت آليات قياس الأداء العام للإدارات والبلديات والموظف وسير والانجاز، لضمان تقديم خدمة متطورة، بالإضافة الى مكافأة الإدارات ذات الإنجاز المميز، وتحفيز الموظفين، ورصدت مؤشرات الأداء من خلال أكثر من 20 معيارًا للتقييم، منها نسب الإنجاز والتفاعل مع الأهالي، واستقبال ومعالجة البلاغات، وجودة المخرجات، والأداء العام ، وسير المعاملات.

وقد احدثت استراتيجيات العمل نقله نوعية في الاداء العام للأمانة، وعملت الأمانة على تطبيق مخرجات دراسات مختلفة لتطوير أداء الموظف والعمل، وبحث ودراسة المعوقات والعقبات، ووضع الحلول السريعة، وتوفير بيئة تحفز الأداء.

وأشار د. احمد القثامي الى أن استراتيجيات العمل المستحدثة ساهمت في تحقيق الأمانة لمركز متقدم ضمن أفضل 5 أمانات في التحول الرقمي، وفق قياس التحول الرقمي الحكومي التاسع الصادر من هيئة الحكومة الرقمية لتصل بذلك لمرحلة الإبداع والتكامل في التحول الرقمي بحمد الله.