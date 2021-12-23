شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم يطلع على سير العمل بمحكمة «الاستئناف»و «الإدارية»بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف يومَي الأربعاء والخميس المحكمة الإدارية بالدمام ومحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، واطلع خلالها على مرافق المحكمتين وسير الأعمال بهما وتقديم دوائرهما وإداراتهما للخدمات عبر المنصات الرقمية المعتمدة في ديوان المظالم وتسخير ذلك لخدمة المستفيدين.

كما استقبل معالي رئيس ديوان المظالم بمكتبه بمقر المحكمة الإدارية في الدمام عددًا من المراجعين من المنطقة الشرقية، وخلال الاستقبال الذي كان وفق التدابير والاحترازات الوقائية، استمع معاليه لطلبات واحتياجات المراجعين ومقترحاتهم، ووجه بالعمل على سرعة إنجاز وعمل ما يلزم بحسب ما تقتضيه الأنظمة ووفق الاختصاص.