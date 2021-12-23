شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار منشأة في نجران لمخالفتها نظام التوطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محال بيع الأدوات القرطاسية والمكتبية، بمدينة نجران ومحافظة حبونا، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة "36" محلاً، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين "111" موظفًا، منهم "11" موظفة، فيما رصدت "61" من الوافدين يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، إلى جانب حصر "5" فرص عمل جديدة للسعوديين، وإنذار منشأة واحدة.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في النشاط تصل الى 65%، داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.