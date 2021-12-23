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إغلاق 5 منشآت مخالفة للاحترازات في الباحة

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الدمام - شريف احمد - نفّذت الإدارة العامة للأسواق بأمانة منطقة الباحة 212 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 5 منشآت تجارية، وتحرير 188 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية, بلغت قيمتها 157205 ريالات. وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرةٌ في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي ، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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