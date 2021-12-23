لماذا لا يشمل تأمين السيارات تركيب «الداش كام»؟ متحدث «التأمين» يوضح

الرياض - محمد عبدالله - قال عادل العيسى المتحدث باسم شركات التأمين، إن التأمين طويل المدى وتركيب «الداش كام» بالسيارة أمران مطروحان وموجودان في بعض الدول القريبة.

وأضاف العيسى خلال مداخلة هاتفية، في برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية، أن التأمين طويل المدى وتركيب «الداش كام» يحتاجان إلى تشريع خاص من الجهات المُشرعة وتعديل في الأسعار.

كما أشار المتحدث باسم شركات التأمين إلى أن تقييم السيارة يحتاج إلى عامين وليست عامًا في حالة مد فترة التأمين.

وتابع المتحدث باسم شركات التأمين: « إن تركيب الداش كام بالسيارة يتطلب أشياء أخرى مثل تدخل أطراف تشريعية وليس قطاع التأمين للحفاظ على سرية المعلومات وخصوصيتها».

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