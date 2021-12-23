«فلكية جدة» تكشف عن حدوث ظاهرة ترى بالعين المجردة في سماء المملكة الليلة

الرياض - محمد عبدالله - تشهد سماء المملكة والوطن العربي اليوم الخميس وفي الليالي الشتوية المقبلة ظهور نجوم الجوزاء وحزام مجرة درب التبانة في وقت مبكر من المساء بالأفق الشرقي.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها في تويتر "‏يرصد بسماء ‎السعودية والوطن العربي اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 وفي الليالي الشتوية المقبلة نجوم الجوزاء وحزام مجرة درب التبانة في وقت مبكر من المساء بالأفق الشرقي".

وأضافت الجمعية "نظرًا لسطوع الجوزاء يمكن رؤيتها من داخل المدن بالعين المجردة، أما حزام درب التبانة فهناك حاجة لموقع مظلم لرؤيته".

وفي وقت سابق، أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، موعد بداية ونهاية فصل الشتاء، مؤكدة أنه سيبدأ غدًا الثلاثاء، ويستمر لمدة شهرين و27 يومًا و11 ساعة و34 دقيقة، في النصف الشمالي من الكوكب.

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