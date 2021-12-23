منصة مدرستي تتيح خدمة جديدة وتكشف طريقة الاستفادة منها

الرياض - محمد عبدالله - أتاحت منصة مدرستي، خدمة جديدة، وكشفت طريقة الاستفادة منها.

ووجهت منصة مدرستي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تنويهًا بكيفية حذف المعلم أو المعلمة للدرس بعد الانتهاء من إعداده عبر خطوات بسيطة.

وأوضحت المنصة، أنها تتيح خاصية حذف الدرس بعد إعداده، باتباع الإرشادات التالية:

ـ بعد ان قمت بإعداد الدرس بالطريقة المعتادة وحفظه، انتقل إلى أيقونة الجدول الدراسي.

ـ انتقل للدرس في الجدول الذي ترعب في حذفه ثم اضغط على ايقونة الحذف (حذف الدرس).

وأشارت منصة (مدرستي) إلى أنه للحصول على المزيد من المعلومات يمكن زيارة منصة (العودة للمدارس) من خلال الرابط التالي:

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