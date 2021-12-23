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ما هي أقل درجة حرارة مسجلة في العالم؟ متحدث «الأرصاد» يجيب

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الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن أقل درجة حرارة مسجلة في العالم، كانت في هضبة شرق القطب الجنوبي، عام 2016م.
وأضاف القحطاني، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن درجة الحرارة المسجلة في المكان كانت 100 درجة تحت الصفر، مشيرًا إلى أن هذه الهضبة تقع بين قمة جبل أرغوس وقمة مرتفع دوم فوجي.

يشار إلى أن أقل درجة حرارة قد يتحملها الإنسان هي 50 مئوية تحت الصفر، وفق ما توصل إليه علماء بعد اختبارات كثيرة، بحسب "أسوشيتد برس".

وأعلنت هذه النتائج في مختبر جنوبي في بولندا، فيما جاءت تقديرات أخرى أكدت أن أقل درجة حرارة يتحملها الإنسان يمكن أن تصل إلى 70 مئوية تحت الصفر، ولكن هذه النتيجة لم يتم إثباتها بالاختبارات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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