دهس مفحط لمعلمة وطفلتيها بالرياض.. وشقيقها يكشف تفاصيل الحادث

الرياض - محمد عبدالله - تصدر وسم "نسرين النوفل"، قائمة الأكثر تداولاً في المملكة بعد حادث الدهس التي تعرضت له معلمة رفقة طفلتيها، أثناء ممارسة مراهق، 12 عامًا، التفحيط، بأحد شوارع الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة توثق لحظة انحراف السيارة بعدما فقد قائدها السيطرة عليها وهس المعلمة وطفلتيها "جنى ولين" أثناء عبور الطريق، ما أسفر عن وفاة الطفلتين، فيما تم نقل المعلمة إلى العناية المركزة في حالة حرجة، مطالبين الجهات الأمنية بسرعة ضبط الجاني.

وغرد الإعلامي طارق النوفل، شقيق المعلمة نسرين، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "‏أختي وقرة عيني أم ياسر ترقد في العناية المركزة، إثر حادث مروري، فقدت فيه طيرين من طيور الجنة "جنى ولين".. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرًا وجعل جنى ولين شفيعتين وستاراً عن النار، دعواتكم لها".

وأعاد "النوفل" نشر تغريدات لزميلات وبعض أمهات الطالبات اللاتي تدرس لهن شقيقته، يذكرون محاسنها وأخلاقها، فقالت إحداهن: "نسرين النوفل أكثر واحدة أشوفها قدوة لي في هذه الحياة (كيف أتعلم منها الصبر والسعادة لو بالشي البسيط، كيف تعلمني أن الوناسة مو لازم بالمعصية) ربِ أجبر قلبها وأنزل عليها شفاء وسكينة وقوة، ربي كن لها عوناً ومعيناً ونصيراً".

وأضافت أخرى: "نعم المعلمة الصالحة المحفزة، تدرس بنت أختي، تلقنهم السيرة وتعلمهم إياها، فيا رب اشفها وعافها، وارحم بنتيها واجعلهما شاهدتين لها، واربط على قلب أهلها وأحبابها".

وتابعت ثالثة: "نسرين أخذت من عندي دورة لغة إشارة.. نسرين من السيدات الخلوقات وذوق الرفيع والرقي والأدب كانت حتى في الدورة تجي وتجيب قهوتها وتقدمه للمتدربات.. ولسانها لا يمل من الدعاء لنا دائماً الله يشفيها يا رب ويربط على قلبها ويرحم الله بنياتها".

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