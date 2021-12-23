بالفيديو.. مواطن بالهفوف يحول مزرعته لمحمية طيور ونباتات

الرياض - محمد عبدالله - نجح المواطن أبوعمار، في تحويل مزرعته الخاصة بقرية الفضول قرب مدينة الهفوف بالمنطقة الشرقية، إلى محمية طبيعية للنباتات والطيور تجذب العديد من الزوار خاصة الاطفال.

وقال أبوعمار في تقرير لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، إن مزرعته تضم العديد من النباتات والطيور، وتمنح جوًّا من الاسترخاء والاستجمام للزوار.

وأضاف أنه أنشأ المحمية منذ حوالي اربع سنوات ونصف، وتعد الثانية في الأحساء، لكن ما يميزها هو وجود النباتات بها.

وأشار أبوعمار إلى أن من أبرز التحديات التي واجهته هو ارتفاع درجة الحرارة، لكن مع اكتمال نمو النباتات واستخدام بعض الأجهزة تم انخفاض درجة الحرارة بالمحمية إلى 15 مئوية.

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