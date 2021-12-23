توضيح من «أبشر أعمال» بشأن تجديد الاشتركات

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر أعمال، آلية تجاوز مشكلة تحديث المعلومات أثناء تجديد الاشتركات الخاصة بالمستفيدين.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن المستفيد في تلك الحالة عليه النقر على أيقونات: «إدارة الحساب - الاشتراك- إضافة معلومات العميل».

وأكدت المنصة، أنه لا يمكن تعبئة المحفظة حالياً لأن الخدمة غير متاحة، لذلك يتم سداد رسوم الخدمة المطلوبه من خلال أحد قنوات السداد البنكية.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للمنصة قال فيه أحد المستفيدين، عند تجديد اشتراكي والظغط على تعبئة الرصيد تظهر لي رسالة حمراء بطلب تحديث معلوماتي من قائمة ادارة الحساب، ولما أدخل أجدها محدثة ولم تتغير الرسالة.

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