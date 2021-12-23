طبيب سعودي يستأصل ورمًا من قلب جنين في رحم أمه بمستشفى أمريكي

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي جراحي يقوده طبيب سعودي في مركز كليفلاند الطبي بأمريكا في استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه حين كان عمره خمسه شهور.

وقال الطبيب السعودي هاني نجم رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينيك، إنه تمكن من استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه حين عمره خمسة شهور وإرجاع الجنين للرحم ليكمل الحمل حتى الولادة، وذلك بمعاونة فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلينك.

ونشر الطبيب مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر يظهر محاكاة للعملية الجراحية التي أجراها الطبيب لجنين في رحم أمه حين عمره خمسة شهور.

وأشار المركز إلى أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح، وأكمل الجنين نموه، وتم إجراء عملية الولادة والتأكد أن الطفل بصحة جيدة .

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