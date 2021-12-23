«توكلنا» يكشف حقيقة إضافة تصريح منع التجول إلى التطبيق من جديد

الرياض - محمد عبدالله - كشف تطبيق توكلنا حقيقة إضافة تصريح «حظر تجول» إلى التطبيق من جديد.

وقال تطبيق توكلنا عبر حساب خدمة المستفيدين: «خدمات تصاريح الخروج أثناء منع التجول باقية عبر توكلنا في حال إعادة منع التجول».

جاء ذلك ردًّا على استفسار تلقاه حساب تطبيق توكلنا -خدمة المستفيدين من أحد المتابعين تضمن "يوجد رسالة متداوله بين الناس، وهي بأن تطبيق توكلنا أضاف تصريح حظر تجول، هل هذا صحيح؟".

كان تطبيق توكلنا أُطلق رسميًّا العام الماضي كوسيلة لتسهيل إصدار تصاريح التنقل أثناء حظر التجول، لكن تم إدخال مزيد من التحديثات والخدمات عليه في إطار سعي المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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