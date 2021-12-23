متحدث «البيئة» يكشف أهداف حملة «قدِّرْها»

الرياض - محمد عبدالله - قال صالح بن دخيل، المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إن حملة «قدِّرْها» تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع من أجل المساهمة في الحفاظ على الموارد البيئية والاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم، المُذاع على قناة الإخبارية، نستهدف تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تقوم بها المنظومة للوصول إلى الاستدامة البيئية والمائية والزراعية بالمملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأشار صالح، إلى أن حملة «قدِّرْها» ركزت رسائلها الإعلامية على إبراز حجم الجهود والخدمات التي تقدمها الدولة، ممثلة في الوزارة والجهات التابعة لها، في حماية البيئة وموارد المملكة الزراعية والمائية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع.

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