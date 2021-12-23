بالفيديو.. أمانة الرياض تضبط عمالة خزنت الأسماك داخل دورات المياه بمنزل شعبي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة الرياض، الخميس، عن ضبط وافدين أداروا منزلًا شعبيًّا لتخزين الأسماك بشكل مخالف وفي بيئة غير صحية، حيث خزنوا الأسماك داخل دورات المياه مع وجود حشرات وقوارض.

وأوضحت أمانة الرياض –عبر تويتر- أن الوافدين قاموا بتخزين الأسماك والروبيان داخل دورات المياه، حيث قام مراقبو الأمانة بضبط منزل شعبي يديره وافدون وسط العاصمة، وذلك بمشاركة 11 جهة حكومية.

وأشارت أمانة الرياض إلى أنه تم إغلاق الموقع وإتلاف كميات الأسماك المضبوطة، واستدعاء مالك الموقع، لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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