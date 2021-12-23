متحدث شركات التأمين: نلجأ للنيابة العامة للتعامل مع هذه الحالات

الرياض - محمد عبدالله - قال عادل العيسى المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين، إن الشركات تتعرض لمحاولات احتيال للاستفادة من التأمين من خلال افتعال حوادث في بعض الأحيان .

وأوضح خلال حديثه مع "برنامج اليوم" أن شركات التأمين تحاول التحقيق في الواقعة وإذا أثبتت وجود عملية احتيال تقوم برفض المطالبة، لكنها ملزمة أن تبلغ العميل بأنه يمكن فصله من التأمين بشكل دائم

وأضاف : ولكن هناك حالات مركبة ومعقدة وتشمل أطرافًا وجهاتٍ أخرى في تلك الحالة تلجأ شركة التأمين إلى الإدارة العامة للمرور وأيضًا في بعض الحالات تلجأ إلى النيابة العامة للتحقيق في الأمر، خاصة إذا كان ينطوي على تعاون من أفراد في شركات أو في قطاعات أخرى في موضوع التحايل ويكون فيه مبالغ كبيرة، في هذه الحالة شركات التأمين عادة تلجأ إلى النيابة العامة التي تكون لهم بالمرصاد.

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