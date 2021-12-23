«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة ورياح مغبرة على بعض مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة طقس اليوم الخميس، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقع مركز الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة،

ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.