بعد انتشار مقطع بمواقع التواصل.. «المرور» يضبط مفحط الرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، الخميس، عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط والسير دون لوحات، وذلك عقب انتشار فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يوثق لممارسته التفحيط.

وأوضح المرور –عبر تويتر- انه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مرور منطقة الرياض تمكن من ضبط قائد مركبة قام بارتكاب عدة مخالفات مرورية منها: التفحيط والسير بدون لوحات، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار المرور السعودي، إلى أنه ستتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه.

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