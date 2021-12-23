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تدمير 7 مخازن للمسيرات الحوثية بصنعاء.. التحالف: استهداف المدنيين تقابله ضربات جوية

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الرياض - محمد عبدالله - أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن العملية العسكرية بصنعاء كانت استجابة فورية بعد تدمير طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان.

وفي بيان له، أشار التحالف إلى أنه تم استهداف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، كما أن تدمير 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.

وشدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، على أن استهداف المدنيين يقابله خيار ضربات جوية في إطار القانون الدولي الإنساني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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