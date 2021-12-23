شكرا لقرائتكم خبر عن فهرسة رقمية لدروس وتلاوات المسجد الحرام في 29 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي عملية الفهرسة الرقمية لـ98 ألف شريط صوتي، مسجَّلا فيها الدروس العلمية والمواعظ والتلاوات والخطب التي أُلقِيَت في المسجد الحرام من عام 1407هـ، حتى عام 1436هـ. وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية الشيخ بدر الفريح أن مشروع الفهرسة الرقمية يأتي بأهمية بالغة، من أجل المحافظة على المكنوزات العلمية التي تمتلكها الوكالة؛ لما لها من مكانة دينية وعلمية، توضح الرسالة العظيمة للحرمين الشريفين، وأهمية العلم الشرعي الذي نُقِل عن العلماء المؤهلين لذلك وفق ما جاء في الكتاب والسنة. وبيَّن أن هذا المشروع يعد من مهام وصلاحيات الإدارة المنصوصة بحفظ وتوثيق دروس وخطب وتلاوات المسجد الحرام الصوتية، لتكون مرجعا رقميا آمنا لبيانات الأرشفة؛ لكي يسهل الوصول فيه إلى المعلومة بشكل أسرع.