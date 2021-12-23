تدشين 11 حديقة جديدة بدومة الجندل بمساحة إجمالية تقدر بـ 1.2 مليون

الرياض - محمد عبدالله - دشّنت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل 11 حديقة جديدة في الأحياء خلال العام الجاري، ضمن جهودها المستمرة للتوسع في الخدمات وتطويرها، بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وكشف رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان الشمري عن اكتمال أعمال إنشاء 8 حدائق داخل مخطط العزيزية ومخطط الربوة بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 24,800 متر مربع، مضيفاً أنها جُهِّزَت بمساحات خضراء واسعة ومضامير للمشاة وألعاب للأطفال ومواقف للسيارات وأعمدة إنارة تجميلية، مشيراً إلى أن البلدية انتهت في بداية العام الجاري من إنشاء 3 حدائق بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 72,900 متر مربع، إضافة إلى زراعة 62,000 زهرة، و10,360 شجرة، ليبلغ إجمالي المسطحات الخضراء بالمحافظة 1,153,229 مترا مربعا تجري صيانتها بشكل دوري.

يأتي ذلك ضمن خطة البلدية التوسعية في إنشاء الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء لتنسجم مع مستهدفات برنامج "جودة الحياة " ومبادرة " الجوف واحة خضراء" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف؛ لرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء وزيادة أعداد الأشجار.

اقرأ أيضًا :

تنبيه من «المرور» بشأن شروط مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة