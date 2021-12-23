«البلديات» تكشف أبرز مخالفات قصور الأفراح للإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأربعاء، عن أبرز مخالفات قصور الأفراح للإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19.

وقالت «البلديات»، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن من أبرز مخالفات قصور الافراح للاجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19: «عدم التزام العاملين والحضور بارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة في جميع الأوقات، وغياب الملصقات التوعوية ولوحة بيان الأفعال المخالفة عند المداخل والأماكن البارزة».

وأشارت إلى أن من بين أبرز المخالفات، كذلك: «إهمال الفحص عند المدخل الرئيس للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، وعدم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن واضحة، وغياب سجل أوقات التعقيم».

وأكدت الشؤون البلدية، أن «عدم تخصيص مكان لعزل الحالات المشتبه بها، وعدم وجود ملصق الباركود الخاص بتوكلنا والتأكد من قيام الحضور بمسح الباركود عند الدخول والخروج»، تعد هي الأخرى من بين أبرز المخالفات.