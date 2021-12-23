شكرا لقرائتكم خبر عن تنوع الخدمات والاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال رجل الأعمال عبدالحكيم العمار إن الاستثمار في الإنسان هو الأهم، والحكومة السعودية تولي اهتماما كبيرا بالتعليم، حيث إن مبادرة دار اليوم بأن تكون متنوعة الخدمات والاستثمارات مثل مركز التدريب، التوزيع والخدمات اللوجستية، المطابع وغيرها، بهدف تنويع مصادر الدخل وتوفير موارد مالية متجددة تساهم في استمرار صدور صحيفة اليوم كمنبر إعلامي وطني، وتحقيق الربح للشركة بعد نزول الإيراد المالي للصحف الورقية مع انخفاض سوق الإعلانات، ونشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان «يحفظهما الله» على دعمهما لكافة المبادرات التي تساهم في النهوض بشباب الوطن وتدريبهم ومنحهم الثقة في سوق العمل.