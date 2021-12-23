شكرا لقرائتكم خبر عن 270 زيارة توعوية للتقيد بـ«الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة الأحساء، 270 زيارة لحث أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتشجيعهم على التقيد بالتدابير الوقائية. مؤكدة أهمية ارتداء الكمامة، والتعقيم المستمر، وأخذ اللقاح.

من جانب آخر، أطلقت صحة الأحساء، الحملة الوطنية النسائية للتبرع بالدم بهدف تعزيز الوعي ورفع نسبة التبرع الطوعي بالدم لدى الإناث.

وكانت صحة الأحساء قد نفذت دورة تدريبية؛ لمنسوبيها عن اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، التي تُعد ضمن سلسلة من الندوات والدورات القصيرة ضمن خططها بمشاركة المختصين ذوي الخبرة والكفاءة. فيما واصلت الجولات الرقابية لرصد السلوكيات الخاطئة في الأماكن العامة والتأكد من حالة التحصين.