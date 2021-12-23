شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يكرم الجهات المساهمة مع «البر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، محافظ الأحساء رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمحافظة، احتفال الجمعية بمرور 40 عاما على تأسيسها.

وكرم محافظ الأحساء من أسهموا في العطاء والبناء طيلة العقود الماضية بدروع تذكارية مقدمة من الجمعية، وهم: «جامعة الملك فيصل، والتجمع الصحي، ومجلس الجمعيات الأهلية، وأمانة الأحساء، والشؤون الصحية، ومركز التنمية الاجتماعية، والشرطة، والنادي الأدبي، وأعضاء مجلس الإدارة السابقون».

وبدأ الحفل بجولة سموه في المعرض الرقمي التاريخي لجمعية البر المصاحب للحفل، صاحبه في الجولة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالمحسن الجبر، وأعضاء مجلس الإدارة والعديد من المسئولين وقادة العمل الخيري في الأحساء، واطلع سموه خلال جولته على تاريخ الجمعية منذ تأسيسها قبل 40 عاما، وما حققته من نتائج غير مسبوقة، ونفقات تجاوزت قيمتها المليار ريال لدعم العمل الخيري على مستوى المملكة، كما اطلع على صور نشأة الجمعية ومقراتها القديمة، وصولا إلى ما حققته اليوم من تملك لعدد كبير من المباني والأوقاف الخاص بها، والمراكز النوعية التابعة للجمعية والتي استقلت كجمعيات خيرية.

وتضمن المعرض الرقمي التاريخي خارطة توزيع 17 مركزا إغاثيا وتنمويا بالأحساء، وصورا أرشيفية لاجتماعات مجالس الإدارة قبل نحو 37 عاما، بالإضافة إلى أبرز الزيارات التاريخية للجمعية، وصور للتقارير المالية المنتظمة الصادرة منذ تأسيسها، وأبرز المشاريع التي نفذتها الجمعية خلال الأربعة العقود الماضية، أبرزها مشروع ترميم المنازل، مساعدات الإيجار، كفالة الأيتام، الرعاية التعليمية، كساء، عابر سبيل، زكاة الفطر، السلة الغذائية، لحوم الأضاحي، التنمية الدراسية.