شكرا لقرائتكم خبر عن جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية غرب الدمام الجولات الميدانية للتأكد من امتثال المنشآت للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، والتي أسفرت عن ضبط عدة مخالفات أبرزها سوء النظافة العامة وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر.

ونفذت البلدية وبالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الدمام جولات ميدانية على الباعة الجائلين، أسفرت عن إحالة المخالفين لاستكمال باقي الإجراءات والتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتسليمها الصالح من المصادرات. فيما رصدت الفرق الميدانية عدة مخالفات تتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، خلال جولاتها على الصالونات النسائية والأسر المنتجة.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية بالتعاون مع صحة الشرقية على مساكن العمالة للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والاحترازات الوقائية، كما كثفت جولاتها على قاعات الأفراح والمناسبات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات.