شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف منسوبات «التقنية» بوسائل مكافحة الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت وحدة السلامة المهنية بالكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء، فريقا من الدفاع المدني من منطلق أهمية توعية منسوبات الكلية بالسلامة المهنية والتحذير من المخاطر.

واستهدفت الورشة تعريف ٧٠ من منسوبات الكلية بمهام الدفاع المدني لإطفاء ومكافحة الحرائق، من خلال شرح نظري لتطور الحرائق وأنواعها وعناصر الاشتعال ومسبباتها، كذلك التطرق لتحديد الأنواع المختلفة من الطفايات ومناقشة عملية الإخلاء بالتفصيل، لضمان إخلاء الجميع بأمان في حالة نشوب الحريق، إلى جانب تلقي الحضور تدريبات عملية قاموا بتطبيقها بالتعامل مع مختلف طفايات الحريق.

وأكدت مشرفة وحدة السلامة المهنية بالكلية أن الورشة تأتي ضمن خطط السلامة الداخلية للكلية.