شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق «الخفجي» لـ23 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، إغلاق طريق الخفجي ما بين طريق فهد وطريق الدمام بمحلة الحجاز، وذلك بدءا من الساعة الثامنة من صباح أمس الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021م، وحتى الثلاثاء 11 يناير من العام المقبل 2022.

وكان المركز قد أغلق الطريق السريع 1 ما بين طريق 103 وطريق المدينة باتجاه الجنوب، بدءا من يوم الجمعة الماضي وحتى يوم السبت المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري.