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إغلاق طريق «الخفجي» لـ23 يوما

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الدمام - شريف احمد - أعلن مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، إغلاق طريق الخفجي ما بين طريق فهد وطريق الدمام بمحلة الحجاز، وذلك بدءا من الساعة الثامنة من صباح أمس الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021م، وحتى الثلاثاء 11 يناير من العام المقبل 2022.

وكان المركز قد أغلق الطريق السريع 1 ما بين طريق 103 وطريق المدينة باتجاه الجنوب، بدءا من يوم الجمعة الماضي وحتى يوم السبت المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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