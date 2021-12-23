شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 154 مخالفة «صحية» بالأسواق في 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية 154 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وذلك في 3636 جولة رقابية نفذتها الأمانة، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، خلال الثلاثة أيام الماضية.

وقالت الأمانة إنها تلقت 34 بلاغا عبر مركز 940، خلال الأيام الثلاثة الماضية، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، والمخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.

وتحرص الأمانة على رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

ودَعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940؛ لمعالجتها.