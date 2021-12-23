شكرا لقرائتكم خبر عن 130 غواصا يسهمون في إنجاح «الشرقية نظيفة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير، دعم الأمانة لفرق الغواصين بالمنطقة، ضمن الحملات التي تطلقها الأمانة لحماية البيئة وتعزيز مفاهيم ثقافة المحافظة على نظافة البيئة، في إطار الأعمال التطوعية والإبداعية التي تسهم بتحقيق أهداف البرنامج.

وأشار م.الجبير، خلال استقباله فريقا من غوّاصي الشرقية، ممن قاموا بأعمال تنظيف مناطق متفرقة في أعماق الخليج العربي، أمس، بمقر الأمانة في الدمام، إلى أهمية دور ومشاركة الغواصين في إنجاح أعمال الحملة التي تتطلب معرفة واحترافية الغوص للوصول إلى أعماق البحر.

واطلع على عرض مقدم من قبل الفريق تضمن إنجازات ما قدموه، ضمن مشاركتهم ببرنامج «إماطة» التي أطلقتها الأمانة من خلال حملة الشرقية نظيفة، التي نُظمت خلال الأشهر الماضية، وشارك فيها 130 غواصًا.

يذكر أن حملة تنظيف أعماق بحر الخليج العربي -التي تضمنت 130 غواصًا- استغرقت سبع ساعات متواصلة شارك فيها عدد من المواطنين والمقيمين، تحت إشراف أمانة المنطقة الشرقية والمديرية العامة لحرس الحدود بالقطاع الشرقي.