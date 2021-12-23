شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة نادرة لمريض يعاني عيبا خلقيا بـ«النعيرية العام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الفريق الطبي بمستشفى النعيرية العام عملية جراحية لمواطن في العقد الخامس يعاني من التهاب بالمرارة.

وقال الاستشاري عماد الخلف: إن المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من وجود حصوات كبيرة والتهاب حاد بالمرارة، مبينا أن الحالة اعتبرت تحديا أمام الفريق الطبي، وذلك لما يعانيه المريض من عيب خلقي بضيق مجرى التنفس.

وأضاف: تمت تهيئة المريض لإجراء العملية الجراحية، التي تستلزم وجود مهارات فنية خاصة لتركيب أنبوب التنفس «التنبيب»، بعد التخدير العام، بسبب ضيق فتحة الفم، وصغر العنق.

وتكللت العملية الجراحية بنجاح دون أي مضاعفات تذكر، وخرج المريض بصحة جيدة، موضحا أن العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يستقبل فيها المستشفى حالة مرضية مع عيب خلقي.

يُذكر أن الفريق الطبي بقسم العمليات بمستشفى النعيرية أجرى 675 عملية جراحية خلال عام 2021م.