شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 115 شجرة سدر بـ«عزيزية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أمس، 115 شجرة سدر بحي الشراع في العزيزية؛ لما لها من دور في تحسين الظروف البيئية وتجميل المدينة، وإسعاد الناس، وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي، وتعزيز جودة الحياة.

وكثفت البلدية أعمالها في دهان المطبات ضمن جهود تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، سعيا لتقديم أفضل الخدمات.

على جانب آخر، واصلت البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا»، خاصة عدم السماح بدخول المنشأة دون ارتداء الكمامات، والتأكد من الحالة الصحية بتطبيق «توكلنا».

وضبطت البلدية منشأتين بحي الثقبة لبيع الأحذية؛ لمخالفتهما النشاط، وبيع مادة التنباك المحظورة بالخفاء، وتم إغلاق المنشأتين ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وكانت البلدية قد أزالت أحد المباني المهجورة في الواجهة البحرية بالكامل، وفتحت المواقع للاستفادة منه، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الجانب الجمالي، وإزالة المشوهات البصرية.

وكثفت البلدية جهودها في إزالة الأنقاض ومخلفات البناء من الأراضي الفضاء، وصيانة ودهان أعمدة الإنارة بحي الخبر الشمالية، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري؛ سعيا لتقديم أفضل الخدمات، تحقيقا لجودة الحياة وأنسنة المدن، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.