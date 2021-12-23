شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية على الباعة الجائلين بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت بلدية غرب الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولات ميدانية على الباعة الجائلين، بالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الدمام، وأحالت المخالفين لاستكمال باقي الإجراءات، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتسليمها الصالح من المصادرات.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مظاهر التشوه البصري؛ لمعالجتها، وإرسال مخالفات تدني نظافة الحدائق والمتنزهات عبر تطبيق «بلدي»، ضمن مبادرة «صور وأرسل»، التي تستهدف تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري؛ للارتقاء بجودة الحياة، وتوعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي»، وذلك ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات، التي تسهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن برنامج «جودة الحياة»، الذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار المملكة بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة، وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على معالجة مختلف مظاهر التشوه البصري من خلال منظومة العمل البلدي المميزة لديها.