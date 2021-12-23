شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: استجابة للتهديد.. ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الأربعاء إلى الخميس، إنه نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

وأوضح التحالف أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان، مشيرا إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.

وطلب التحالف قبيل ذلك من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد التحالف أن استهداف المدنيين يقابله خيار ضربات جوية في إطار القانون الدولي الإنساني.